Поздравление Си Цзиньпину с переизбранием на должность Генерального секретаря ЦК Компартии Китая

Его Превосходительству

Господину Си Цзиньпину

Председателю Китайской Народной Республики

Пекин



Ваше Превосходительство,

От имени белорусского народа и от себя лично поздравляю Вас с успешным проведением ХХ съезда Коммунистической партии Китая и переизбранием на должность Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Неизменная поддержка более чем 90 миллионов китайских коммунистов является ярким подтверждением вашего высокого авторитета и правильности выбранного пути развития страны.

Опираясь на прочное единство партии и народа, Вы уверенно ведете Великий Китай к цели построения модернизированного социалистического государства. Убежден, что она будет достигнута к столетнему юбилею образования Китайской Народной Республики.

Последовательно реализуя инициативу "Пояс и путь" в сочетании с новой концепцией международных отношений - построением "сообщества единой судьбы человечества", Ваша страна предлагает свое видение глобального развития и безопасности. Ключевые принципы этих инициатив, такие как долгосрочный мир, всеобщая защищенность, совместное процветание, открытость и уважение, как никогда актуальны в сегодняшней сложной глобальной обстановке.

Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства.

Выражаю надежду на скорую встречу с Вами, в ходе которой мы сможем обстоятельно, в духе искренней дружбы и доверия обсудить приоритетные вопросы и наметить планы на будущее, скоординировать позиции по актуальным проблемам международной повестки.

Примите, Ваше Превосходительство, пожелания доброго здоровья и новых успехов в созидательном труде по укреплению социально-экономической мощи и мирового авторитета Китая.

Александр Лукашенко