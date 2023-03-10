Поздравление Си Цзиньпину с избранием на должность Председателя КНР

Президент Беларуси Александр Лукашенко от лица белорусского народа и от себя лично поздравил Си Цзиньпина с единогласным избранием на должность Председателя Китайской Народной Республики и Председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики.

"Сегодняшнее историческое событие является еще одним ярким подтверждением абсолютного доверия китайского народа и Ваших колоссальных заслуг во всестороннем развитии Китая в новую эпоху и повышении его роли на международной арене. Глубоко убежден, что под Вашим эффективным руководством в русле решений ХХ съезда Коммунистической партии Китая страна достигнет "второй цели столетия" - великого возрождения китайской нации и построения модернизированного социалистического государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за личное внимание, которое он уделяет укреплению всепогодного и всестороннего стратегического партнерства с Республикой Беларусь. "Мы искренне ценим дружбу с Великим Китаем. Подтверждаю готовность прилагать максимум усилий для развития всего комплекса отношений Минска и Пекина", - подчеркнул белорусский лидер.

"Дорогой Друг, приглашаю Вас посетить в удобное время Беларусь, где Вы вновь сможете ощутить теплое гостеприимство и радушие нашего народа. Примите пожелания крепкого здоровья и дальнейших успехов в Вашей ответственной деятельности, а также заверения в моем самом высоком уважении", - говорится в поздравлении.