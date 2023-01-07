Поздравление с Рождеством Христовым

Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Рождеством Христовым:

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с праздником Рождества Христова.

В это прекрасное время, когда сердца миллионов верующих согреты волшебством одного из самых светлых христианских праздников, мы ощущаем единство со всем православным миром, наполняемся особым чувством сопричастности к великому таинству и доказываем свою веру благими делами.

Для белорусов главные христианские ценности - искренняя любовь к ближнему, мудрость, открытость, милосердие - были и остаются настоящей путеводной звездой. Зная не понаслышке цену миру и согласию, дружбе и добрососедству, мы всегда готовы протянуть руку помощи в трудной ситуации и разделить радостные моменты.

Пусть сияние Рождества озарит счастьем каждую семью, укрепит домашний очаг, наполнит его неповторимой атмосферой взаимопонимания и тепла.