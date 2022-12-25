Поздравление с Рождеством Христовым

Христианам Беларуси, празднующим Рождество Христово 25 декабря

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым и наступающим 2023 годом.

Светлый праздник напоминает о том, что большой духовный путь каждого человека начинается с рождения в сердце маленьких ростков веры, надежды и любви. Вечные христианские ценности придают нам сил, объединяют народы и континенты, воодушевляют на бескорыстное служение ближнему, призывают к взаимоуважению и поиску компромиссов.

Рождественские торжества для белорусов всегда были благословенным временем, когда мы становимся добрее и милосерднее, уделяем внимание родным, помогаем нуждающимся, укрепляем наше единство молитвой и созиданием. Этот день погружает нас в национальные традиции, которые исторически служат опорой общества.

Убежден, стремление к добрососедству, миру и согласию - залог счастливого будущего Беларуси.

Желаю всем крепкого здоровья и благоденствия. Пусть нынешнее Рождество станет новой точкой отсчета для добрых дел.

Александр Лукашенко