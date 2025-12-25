Поздравление с Рождеством Христовым
Христианам, празднующим Рождество Христово 25 декабря
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым.
В этот светлый и долгожданный праздник сердца верующих преисполнены особым трепетом и надеждой.
Сокровенность Рождества приносит духовную радость, объединяет в молитве и напоминает о том, что жизнь является бесценным даром.
Озаряющий свет Вифлеемской звезды и сегодня наполняет дома истинной любовью, милосердием и заботой о ближних.
Убежден, христианские ценности будут и далее способствовать сохранению мира и согласия в обществе во благо родной Беларуси. Желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья.
Александр Лукашенко