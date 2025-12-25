Поздравление с Рождеством Христовым

    Христианам, празднующим Рождество Христово 25 декабря

    Дорогие соотечественники!

    Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым.

    В этот светлый и долгожданный праздник сердца верующих преисполнены особым трепетом и надеждой.

    Сокровенность Рождества приносит духовную радость, объединяет в молитве и напоминает о том, что жизнь является бесценным даром.

    Озаряющий свет Вифлеемской звезды и сегодня наполняет дома истинной любовью, милосердием и заботой о ближних.

    Убежден, христианские ценности будут и далее способствовать сохранению мира и согласия в обществе во благо родной Беларуси. Желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья.

    Александр Лукашенко

