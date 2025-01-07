Поздравление с Рождеством Христовым

    Православным христианам Беларуси

    Дорогие соотечественники!

    Искренне поздравляю вас с Рождеством Христовым.

    Этот праздник проникнут любовью к Богу, праведностью и состраданием. Он вдохновляет на дела милосердия и призывает к миру и согласию.

    Рождество наполняет наши души радостью, дарит надежду на исполнение заветных желаний. Собираясь в кругу родных и близких людей, мы делимся самым важным и сокровенным, задумываемся о вечных, непреходящих истинах и смыслах.

    Пусть этот светлый день станет источником духовных сил для новых свершений и открытий.

    Желаю вам крепкого здоровья, добра и взаимопонимания.

    Александр Лукашенко