Поздравление с Праздником труда

Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Праздником труда.

Положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия. Только с опорой на собственные силы и таланты мы построили независимое и успешное государство.

В год 80-летия Великой Победы с особой теплотой и признательностью обращаемся к ветеранам войны и труженикам тыла, ко всем, кто восстанавливал страну из руин. Благодаря вашим героизму и самоотверженности сегодня мы строим конкурентную экономику, укрепляем политическую стабильность, в мире и гармонии передаем накопленный опыт молодому поколению.

Успехи во всех сферах - от промышленности и образования до сельского хозяйства и медицины - это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого белоруса.

Искренне благодарен вам за вклад в процветание нашего Отечества. Желаю всем добра и благополучия. Пусть жизнь будет наполнена вдохновением и новыми свершениями.

С Праздником труда!

Александр Лукашенко