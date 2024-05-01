Поздравление с Праздником труда

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Праздником труда.

Белорусский народ во все времена славился трудолюбием и хозяйским подходом к делу, что позволило нам обустроить свое государство и сохранить мир на родной земле.

Сегодня, когда обострилась глобальная конкуренция за рынки и ресурсы, особенно важно укрепить наш общий дом, приумножить достаток граждан, обеспечить счастливое будущее детям и внукам. Это возможно благодаря добросовестному и ответственному отношению к порученному участку работы, настойчивости в достижении поставленных целей, новаторскому подходу к решению повседневных задач.

Значимым фактором упрочения белорусской модели общественного развития является социальное партнерство и конструктивный диалог органов государственной власти и профсоюзного движения, которое отмечает свое 120-летие.

Уверен, продолжая традиции поколения победителей, мы закрепим за Республикой Беларусь славу сильной, современной и технологически развитой страны.

В этот праздничный день благодарю каждого, кто предан делу и ежедневно своим трудом вносит вклад в процветание нашей Родины.

Желаю новых свершений и профессиональных побед. Мира и благополучия вам и вашим семьям.

С Первомаем!

Александр Лукашенко