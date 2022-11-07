Поздравление с очередной годовщиной Октябрьской революции

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с очередной годовщиной Октябрьской революции. Это событие ознаменовало начало новой эпохи в истории белорусского народа, получившего шанс создать на родной земле национальное государство, стать полноценным субъектом международных отношений.

Октябрь 1917 года воплотил мечты миллионов трудящихся мира о построении справедливого общества на принципах народовластия, взаимной социальной ответственности и гуманизма.

Эти идеи и в настоящее время остаются реальной альтернативой колониальной политике капитализма в его современном облике, а советский проект союза социалистических республик, основанный на равноправии наций, уважении их культур и традиций, и сегодня является маяком для стран, стремящихся жить в мире и созидать ради общего блага.

Беларусь сохранила достижения советской эпохи, приумножая их свершениями суверенного периода. Мы бережем память о трагических событиях прошлого, увековечиваем победы и имена героев тысячелетней истории белорусского народа, примеры мужества и мудрости которого помогают нам преодолевать вызовы, строить надежный фундамент будущего.

Дорогие белорусы, в этот праздничный день от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья и новых свершений на благо Отечества.

Александр Лукашенко