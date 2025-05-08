Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с избранием новому Папе Римскому Льву XIV.

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Предстоятеля Римско-католической церкви и Главы Святого Престола. Бескорыстное и усердное служение Богу и людям, преданность высоким духовным идеалам вывели Вас на качественно новый этап Вашей миссии - очень ответственный и связанный с надеждами миллионов всех верующих, - говорится в поздравлении. - Мне приятно отметить, что в последнее время отношения между Республикой Беларусь и Святым Престолом характеризуются позитивной динамикой, а наше видение путей решения насущных проблем современного мира совпадает".

"Убежден, что скорый приезд посла Беларуси в Ватикан и открытие посольства при Святом Престоле придадут новый импульс нашему сотрудничеству в духе доверия и взаимопонимания", - отметил Глава государства.

"Буду очень рад видеть Вас на нашей гостеприимной земле, где христианство издавна является важным элементом общественной жизни и культуры белорусов. Желаю Вам, Ваше Святейшество, крепкого здоровья, сил, вдохновения в Вашем пастырском служении, а также мужества и успехов в укреплении мира и развитии межрелигиозного диалога", - добавил Александр Лукашенко.