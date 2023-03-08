Поздравление с Днем женщин

Дорогие соотечественницы!

Примите искренние поздравления с прекрасным праздником - Днем женщин.

Каждая из вас олицетворяет собой величие материнства и уют семейного очага, милосердие и заботу, беззаветную преданность родной земле, огромную нравственную силу в сохранении наших многовековых традиций, на которых мы вместе строим будущее Беларуси.

Вы умеете упорно трудиться, щедро дарите окружающим свои знания и опыт, воспитываете подрастающее поколение, красотой и любовью вдохновляете на добрые дела и помогаете нам, мужчинам, становиться лучше и сильнее, чтобы быть достойными защитниками народа и Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой. Пусть сбываются самые сокровенные мечты, а улыбки близких людей и яркие весенние цветы наполняют сердце радостью и надеждой.

Александр Лукашенко