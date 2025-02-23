Поздравление с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Дорогие ветераны!

Уважаемые соотечественники!

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Поздравляю вас с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Этот праздник давно уже стал истинно народным, и я выражаю глубочайшее уважение нашим ветеранам - настоящим воинам, доблестным героям, отстоявшим свободу Родины в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, приблизившим своим трудом Победу, 80-летие которой мы будем отмечать в этом году.

Благодарю воинов-интернационалистов, честно и с достоинством выполнивших свой долг перед Отчизной, ветеранов Вооруженных Сил, создававших новую армию молодой независимой Беларуси, всех белорусов, истинных патриотов, обеспечивающих сегодня мирную жизнь страны, укрепляющих ее суверенитет и независимость.

Особые слова благодарности адресую военнослужащим, сотрудникам ведомств системы обеспечения национальной безопасности. Убежден, что наша высокотехнологичная, компактная и мобильная армия, вся военная организация государства способны ответить на любые вызовы времени и являются сегодня надежным щитом для народа, гарантом мира на белорусской земле.

Помним героев, славим ветеранов и бережем родную Беларусь.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.

Александр Лукашенко