Поздравление с Днем таможенника

Руководству, личному составу и ветеранам таможенной службы Республики Беларусь

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем таможенника.

В условиях гибридной войны, развязанной Западом против Беларуси и России, роль таможенных органов страны возросла многократно. Убежден, что сотрудники службы, которых всегда отличали высокий профессионализм, стойкость и умение оперативно реагировать на любые изменения ситуации, это хорошо понимают и сделают все, чтобы обеспечить экономическую безопасность государства, развитие внешнеэкономической деятельности и стабильную работу трудовых коллективов.

Особые слова благодарности адресую ветеранам, которые отдали многие годы жизни становлению и развитию белорусской таможни, а сегодня передают свой опыт и знания молодому поколению.

Благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу и служебному долгу.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях. Мира и добра вам и вашим семьям!

Александр Лукашенко