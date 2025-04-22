Поздравление с Днем судебного эксперта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и гражданский персонал Государственного комитета судебных экспертиз с профессиональным праздником - Днем судебного эксперта.

"Продолжая многолетние традиции, сложившиеся в отечественной судебной экспертизе, Государственный комитет сегодня успешно решает уникальные и сложные задачи в деле защиты прав граждан, интересов общества и государства. Благодарю за ваш ежедневный кропотливый труд, высокий профессионализм, честь и верность принципам законности, объективности и справедливости. Содействуя в судопроизводстве принятию беспристрастных и взвешенных решений, вы создаете в обществе атмосферу доверия к органам правопорядка и уверенности людей в собственной защищенности, что является одной из важнейших стратегических задач обеспечения национальной безопасности", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что, внедряя передовой опыт, качественно усиливая подготовку личного состава, совершенствуя научно-методическую и материальную базы, ГКСЭ продолжит расширять экспертные возможности в деле борьбы с преступностью во благо безопасного и созидательного развития родной Беларуси.