Поздравление с Днем спасателя

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям:

Уважаемые товарищи!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем спасателя!

Вы продолжаете благородный и героический путь многих поколений белорусских спасателей, которые не раз демонстрировали честь и достоинство, мужество и отвагу, готовность к самопожертвованию, отвечая на угрозы природной стихии и техногенных катастроф.

Благодарю вас за преданное служение Отечеству и своему народу, за высокий профессионализм, который вы ежедневно подтверждаете, приходя на помощь всем, кто попал в беду, за смелость и решительность, проявленные в экстремальных ситуациях, за спасенные жизни.

Искренне желаю новых успехов в выполнении невероятно сложной и ответственной миссии, направленной на сохранение мира, безопасности и благополучия нашей родной Беларуси.

Будьте сильнее брошенных вам вызовов и берегите себя! Счастья, крепкого здоровья и добра вам, вашим родным и близким.