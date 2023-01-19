Поздравление с Днем спасателя

    Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям:

    Уважаемые товарищи!

    Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем спасателя!

    Вы продолжаете благородный и героический путь многих поколений белорусских спасателей, которые не раз демонстрировали честь и достоинство, мужество и отвагу, готовность к самопожертвованию, отвечая на угрозы природной стихии и техногенных катастроф.

    Благодарю вас за преданное служение Отечеству и своему народу, за высокий профессионализм, который вы ежедневно подтверждаете, приходя на помощь всем, кто попал в беду, за смелость и решительность, проявленные в экстремальных ситуациях, за спасенные жизни.

    Искренне желаю новых успехов в выполнении невероятно сложной и ответственной миссии, направленной на сохранение мира, безопасности и благополучия нашей родной Беларуси.

    Будьте сильнее брошенных вам вызовов и берегите себя! Счастья, крепкого здоровья и добра вам, вашим родным и близким.