Поздравление с Днем спасателя

Работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем спасателя.

Ежемесячно, находясь в готовности номер один, белорусские спасатели даже в самых сложных ситуациях действуют смело, решительно и результативно, спасая жизни людей и минимизируя ущерб. При этом возможности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, благодаря качественной подготовке личного состава и совершенствованию аварийно-спасательной техники и оборудования, постоянно расширяются.

О вашем высоком профессионализме также свидетельствует та эффективная помощь зарубежным коллегам при ликвидации масштабных лесных пожаров и других стихийных бедствий, которую вы ежегодно оказываете, укрепляя международные престиж и авторитет нашей страны.

Убежден, что белорусские спасатели и впредь будут с честью служить Отечеству, оберегая мир и покой наших граждан.

Благодарю за службу. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.

Александр Лукашенко