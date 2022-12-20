Поздравление с Днем сотрудника органов государственной безопасности

Коллективу Комитета государственной безопасности Республики Беларусь

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов государственной безопасности!

Ваша жизнь навсегда связана с судьбой Отечества. Ваш долг - служить Родине, продолжая славные традиции легендарного ведомства, стоящего на страже мира и безопасности народа Беларуси.

Благодарю за сложную, напряженную и порой опасную работу всех, кто смело, самоотверженно и максимально эффективно реагирует на вызовы времени, противодействуя новейшим и изощренным технологиям разрушения государств.

Спасибо всем, кто не дрогнул в сложные времена, сохранил верность принципам и традициям спецслужбы, встав на защиту национальных интересов Беларуси. Вечная память героям, отдавшим жизнь за будущее родной страны.

Самые теплые слова признательности - ветеранам, показавшим пример исключительной преданности делу. Сегодня, когда события в мире вновь заставляют нас возвращаться к урокам исторической памяти, мы опираемся на бесценные опыт и знания в том числе и вашего поколения.

Убежден, решая поставленные задачи, сотрудники органов государственной безопасности и впредь будут действовать решительно, безупречно и результативно, обеспечивая безопасную и спокойную жизнь наших граждан и гостей Беларуси.

Поздравляя Комитет государственной безопасности с 105-летним юбилеем, желаю всем мира, добра, здоровья и оптимизма. Пусть ваши победы и новые свершения сочетаются с семейным благополучием и личным счастьем!

Александр Лукашенко