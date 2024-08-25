Поздравление с Днем шахтера

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов открытого акционерного общества "Беларуськалий" с Днем шахтера.

"Эта мирная, созидательная, но очень опасная профессия - удел отважных людей, от которых требуются недюжинные храбрость и сила воли. Рискуя жизнью, вы ежедневно бросаете вызов природным стихиям, продвигаясь к недрам Земли, и неизменно выходите победителями, поднимая на поверхность калийную соль - самый ценный ископаемый ресурс республики и залог высоких урожаев во многих странах", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что "Беларуськалий" идет в ногу со временем, расширяя спектр производимой продукции. "Трудовые традиции и постоянно растущие компетенции всех сотрудников предприятия помогают вам сохранять и укреплять лидирующие позиции на внутреннем и внешних рынках", - подчеркнул Президент.

Глава государства выразил убеждение, что накопленный опыт, грамотное управление, уникальные технологии и дальше будут способствовать плодотворной и результативной работе предприятия.

"Пусть шахтерские твердость духа, стойкость характера, упорство и крепкое здоровье помогают вам нести свою нелегкую подземную службу. От души желаю всему коллективу процветания и достижения новых амбициозных целей на благо Беларуси", - выразил пожелания Александр Лукашенко.