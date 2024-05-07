Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи

    Дорогие друзья!

    Примите искренние поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи.

    Этот праздник объединяет преданных своему делу профессионалов, чьи знания и ответственный труд формируют контуры высокотехнологичной информационно-коммуникационной среды независимого белорусского государства, расширяют границы распространения правдивой информации.

    Ваша деятельность служит проводником объективных знаний и смыслов в каждый дом, позволяя человеку в режиме реального времени ощущать окружающий мир и ритм современной жизни.

    Благодаря вашему таланту и техническому мастерству люди, события и факты обретают запоминающиеся образы и эфирное звучание, становятся доступными, понятными и узнаваемыми для широкой аудитории.

    Уверен, славные традиции ветеранов телерадиовещания и связи получат достойное продолжение в достижениях современников.

    Желаю доброго здоровья, счастья, новых идей и успехов во всех начинаниях.

    Александр Лукашенко

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