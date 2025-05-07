Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником.

"Поздравляю вас с Днем работников радио, телевидения и связи. Это праздник людей, талант, мастерство и уникальные компетенции которых формируют информационную повестку и узнаваемый в мире образ суверенной Беларуси, вне времени и расстояний наполняют нашу жизнь смыслом и радостью общения. Быть всегда в центре событий, находить истину, отстаивать объективность и умение обеспечивать надежные коммуникации во всех средах - нелегкий путь, но именно он делает ваш труд ценным и значимым для общества и государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что традиции и опыт отечественной журналистики в сочетании с современными технологиями связи и массовых коммуникаций открывают широкий спектр возможностей для потребителей информации и создают качественный национальный контент, который смотрят, слушают и любят миллионы.

Глава государства пожелал ветеранам и работникам радио, телевидения и связи крепкого здоровья, благополучия, новых идей и свершений на благо Родины.