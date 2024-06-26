Поздравление с Днем работников прокуратуры

Работникам и ветеранам органов прокуратуры

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников прокуратуры.

Прокурорский корпус суверенной Беларуси вносит весомый вклад в развитие государства, совершенствование его правовых механизмов и обеспечение законных прав и интересов граждан.

Ваша повседневная работа, без которой невозможны мир и согласие в обществе, надзор за исполнением законов во всех сферах жизни, требует большого профессионализма, принципиальности и объективности. И все эти качества в полной мере присущи большинству работников органов прокуратуры.

В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков особую значимость приобретает расследование прокурорами уголовного дела о геноциде белорусского народа, раскрывающего новые страницы трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны, правду о подвиге предков и истинной цене нашей свободы и независимости.

Особые слова благодарности адресую ветеранам, внесшим большой вклад в становление и укрепление органов прокуратуры.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности на благо нашей родной Беларуси.

Александр Лукашенко