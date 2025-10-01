Поздравление с Днем пожилых людей

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей:

"Дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем пожилых людей.

В год 80-летия Великой Победы мы с особым чувством благодарности отдаем дань уважения тем героическим поколениям, которые самоотверженно защищали страну, возрождали ее из руин, затем вкладывали все силы в становление Беларуси как независимого и процветающего государства.

Ваши судьбы золотыми нитями вплетены в историю нашей общей Родины, мудрость и бесценный опыт стали прочным фундаментом единения и согласия в обществе.

Сегодня вы продолжаете вносить значительный вклад в развитие страны, передаете свои знания молодежи, являетесь хранителями духовных традиций белорусского народа.

Отдав много лет созидательному труду, вырастив детей и внуков, вы заслужили почет и уважение. Ваши социальное благополучие и качество жизни являются важнейшим приоритетом государства. Так будет и впредь.

Желаю вам мирного неба над головой, активного и здорового долголетия, взаимопонимания с родными людьми и счастья".