Поздравление с Днем пожилых людей

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с Днем пожилых людей.

Этот праздник - символ единства и преемственности поколений, яркое свидетельство безграничного уважения к тем, кто является хранителем исторической памяти и правды, моральных основ и богатых традиций белорусского народа.

Отдав много лет созиданию Беларуси, вырастив детей и внуков, вы и сегодня продолжаете вносить огромный вклад в развитие страны, щедро делитесь с молодежью знаниями и житейской мудростью, личным примером воспитываете настоящих тружеников и патриотов.

Вы всегда можете рассчитывать на всестороннюю социальную защиту и поддержку. Повышение качества жизни, создание условий для активного и достойного долголетия неизменно будут важнейшими приоритетами нашей государственной политики.

Желаю вам мирного неба над головой, неиссякаемого оптимизма, душевного тепла от общения с родными и близкими. Будьте здоровы и счастливы.

Александр Лукашенко