Поздравление с Днем пожарной службы

Работникам и ветеранам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожарной службы!

Сегодня мы чествуем смелых и отважных людей, всегда готовых прийти на помощь, самоотверженно приняв вызов огненной стихии. Благодаря высокому профессионализму, скорости реагирования и слаженности действий сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, жители и гости страны могут быть уверены, что их жизнь, здоровье, имущество постоянно находятся под надежной защитой.

Особые слова признательности ветеранам, стоявшим у истоков формирования пожарной службы. При вашем участии было создано мощное Министерство, ставшее важной частью государственной системы обеспечения национальной безопасности.

Убежден, что, продолжая традиции преданного служения делу, стране и народу, белорусские пожарные и впредь будут с гордостью и достоинством нести службу во благо нашей любимой Беларуси и ее народа.

Счастья, мира, добра и благополучия вам, вашим родным и близким!

Александр Лукашенко