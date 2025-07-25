Поздравление с Днем пожарной службы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем пожарной службы:

"Это день чествования мужественных, смелых, сильных людей - всех, кто ведет бескомпромиссную борьбу с опасными стихиями, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций, защищает граждан и их имущество, объекты экономики, природные богатства на протяжении многих десятилетий.

Мы гордимся подвигами белорусских пожарных, принявших в первые дни Великой Отечественной войны вызов смертоносного огня вражеской авиации. Под градом зажигательных и фугасных бомб, без прикрытия средств ПВО боевые расчеты городских пожарных команд вытаскивали из-под завалов раненых, без устали боролись с очагами возгорания. Многие погибли, выполняя свой служебный долг, с оружием в руках защищая свое Отечество от немецко-фашистских захватчиков.

Заложенные нашими героями традиции самоотверженного служения стране и народу продолжает нынешнее поколение работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, работая на предупреждение пожароопасных ситуаций, своевременно и профессионально реагируя на вызовы и спасая жизни людей.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра. Дальнейших успехов вам в опасной и мужественной службе. Берегите себя и нашу родную Беларусь".