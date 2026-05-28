Поздравление с Днем пограничника

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с праздником - Днем пограничника!

Более века история пограничной службы неразрывно связана со становлением белорусской государственности и наполнена яркими примерами доблести и отваги.

Восемьдесят пять лет назад в первых боях Великой Отечественной войны герои-пограничники, защищая священные рубежи Советской Родины, стояли насмерть. Погибали, но не сдавались. Беспримерный подвиг наших дедов и прадедов - образец мужества и стойкости воинов в зеленых фуражках и яркий пример для молодого поколения.

За годы независимости в нашей стране создана высокопрофессиональная пограничная служба. Сегодня пограничники, опираясь на традиции и опыт ветеранов, умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах Республики Беларусь.

Убежден, каждый из вас и впредь будет делать все возможное, чтобы сохранить мир на родной земле, решительно пресекать любые посягательства на независимость и территориальную целостность Отечества.

Желаю всем военнослужащим, гражданскому персоналу и ветеранам органов пограничной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

Александр Лукашенко