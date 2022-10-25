Поздравление с днем образования Службы безопасности Президента Республики Беларусь

Сотрудникам, офицерам, служащим и ветеранам Службы безопасности Президента Республики Беларусь

Дорогие товарищи!

Поздравляю вас с днем образования Службы безопасности Президента Республики Беларусь.

Более четверти века вы всегда на боевом посту, выполняя на высочайшем профессиональном уровне важнейшие задачи, которые стоят перед органами государственной охраны.

Отрадно, что в непростые для страны времена военнослужащие Службы безопасности проявили решительность и мужество, в сложнейших условиях стали надежным щитом от посягательств на интересы белорусского народа и государства.

Верные воинскому долгу, офицерской чести и присяге, вы заслуженно пользуетесь в обществе огромным авторитетом и уважением.

Убежден, каждый из вас и впредь будет оставаться образцом патриотизма и преданности родной Беларуси.

Благодарю за безупречную службу, порядочность, компетентность, надежность. Желаю новых успехов в вашей ответственной деятельности во имя процветания Отечества.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

Александр Лукашенко