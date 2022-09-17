Поздравление с Днем народного единства

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем народного единства.

На своем тысячелетнем пути к самоопределению белорусский народ достойно преодолел многократные попытки лишить его исторической перспективы, культурной и духовной самобытности.

Дата 17 сентября 1939 г. - символ исторического оформления белорусской нации и искреннего стремления белорусов, разделенных поневоле, жить одной семьей в собственном доме.

Обретя целостный и неповторимый облик уютной и гостеприимной страны в центре Европы, воссоединенная Беларусь стала местом силы для миллионов граждан, которые с честью выстояли в сложных перипетиях XX века и сегодня стоят на страже суверенитета и независимости родной земли.

День народного единства - благодарность современников предыдущим поколениям, отстоявшим право самим определять свою судьбу. Он вселяет гордость за страну и дает осознание того, что белорусы - единый народ. В этом заключаются основы стабильности и благополучия современного белорусского государства.

Объединенные мечтой об успешной и процветающей Беларуси, извлекая уроки из нашей истории, мы в мире и согласии созидательным трудом строим общее будущее.

Укрепляя белорусскую государственность, вместе продолжаем свой путь к новым вершинам и ярким победам, которыми будут гордиться наши потомки.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Александр Лукашенко