Поздравление с Днем мотострелков

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов-мотострелков, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей Вооруженных Сил с профессиональным праздником - Днем мотострелков:

"Сегодня мы чествуем доблестные мотострелковые войска - основу Вооруженных Сил Республики Беларусь, надежных защитников мирного труда белорусов и суверенитета нашей страны.

Проходят годы, меняются поколения, но всегда неизменным уважением у народа будет пользоваться легендарная пехота - наша гордость и слава. Все те, кто 80 лет назад героически ковал победу на полях Великой Отечественной войны, честно выполнял свой солдатский долг в Афганистане и сегодня ежедневным ратным трудом приумножает обороноспособность государства и боеготовность армии.

Особая благодарность ветеранам войск, которые, посвятив службе Родине многие годы, остаются в строю, поддерживают связь с воинскими частями, работают с молодежью.

Благодарю за службу и желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых успехов в наиважнейшем деле защиты родной Беларуси".