Поздравление с Днем молодежи и студенчества

Дорогие юноши и девушки!

Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи и студенчества.

Молодость - это особое время. Время первых серьезных решений и выбора жизненного пути, когда мечты о будущих победах и успехах воплощаются в желании нести пользу Отечеству, созидать во имя мира и согласия на родной земле.

Где бы вы ни нашли приложение своим талантам - знайте, что лишь добросовестный труд каждого из вас обеспечит развитие и процветание Беларуси.

Смотрите в мир смело и уверенно. Предпочитайте проторенным дорогам энергию творчества и новых идей. Вам определять стратегию нашего общего завтра.

В этот праздничный день желаю вам ярких побед и свершений. Пусть исполняются самые заветные мечты.

С праздником вас, дорогие друзья!

Александр Лукашенко