Поздравление с Днем милиции
Уважаемые товарищи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Биография белорусской милиции - неотъемлемая часть истории народа, которая слагается из судеб тысяч сотрудников, беззаветно преданных своему долгу и Отечеству.
В любую погоду, невзирая на обстоятельства, сотрудники органов внутренних дел неустанно и самоотверженно несут службу по охране правопорядка в наших городах и селах, защищают граждан от преступных посягательств, спасают жизни людей, порой рискуя своей собственной.
От всей души поздравляю с Днем милиции ветеранов ведомства, которые внесли достойный вклад в укрепление безопасности и стабильности в нашем государстве.
В Год белорусской женщины выражаю особые слова признательности сотрудницам, которые с честью наряду с мужчинами несут службу даже в специальных подразделениях. Благодарю матерей и жен, разделяющих в полной мере со своими родными и близкими все сложности беспокойных милицейских будней. Всегда остающихся надежным тылом для своих мужей и сыновей.
Убежден, что личный состав органов внутренних дел и в дальнейшем конкретными делами будет оправдывать доверие народа, обеспечивая законность и правопорядок в стране.
Желаю всем мира, добра, крепкого здоровья и успехов в службе на благо народа Беларуси.
Александр Лукашенко