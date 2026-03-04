Поздравление с Днем милиции

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Биография белорусской милиции - неотъемлемая часть истории народа, которая слагается из судеб тысяч сотрудников, беззаветно преданных своему долгу и Отечеству.

В любую погоду, невзирая на обстоятельства, сотрудники органов внутренних дел неустанно и самоотверженно несут службу по охране правопорядка в наших городах и селах, защищают граждан от преступных посягательств, спасают жизни людей, порой рискуя своей собственной.

От всей души поздравляю с Днем милиции ветеранов ведомства, которые внесли достойный вклад в укрепление безопасности и стабильности в нашем государстве.

В Год белорусской женщины выражаю особые слова признательности сотрудницам, которые с честью наряду с мужчинами несут службу даже в специальных подразделениях. Благодарю матерей и жен, разделяющих в полной мере со своими родными и близкими все сложности беспокойных милицейских будней. Всегда остающихся надежным тылом для своих мужей и сыновей.

Убежден, что личный состав органов внутренних дел и в дальнейшем конкретными делами будет оправдывать доверие народа, обеспечивая законность и правопорядок в стране.

Желаю всем мира, добра, крепкого здоровья и успехов в службе на благо народа Беларуси.

Александр Лукашенко