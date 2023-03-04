Поздравление Президента Беларуси с Днем милиции

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днем милиции:

"На протяжении всей истории сотрудники органов внутренних дел верно служили и служат народу Беларуси, успешно решают важные и ответственные задачи по защите интересов общества и государства от противоправных посягательств.

Высокая ответственность за судьбу Отечества, верность долгу, решительность и профессионализм являются вашими отличительными чертами.

Сегодня мы чествуем людей смелых и мужественных, которые ежедневно, не считаясь со временем, ведут незримый бой с преступностью, обеспечивая мир и спокойствие.

Убежден, что каждый из вас выбрал эту профессию по призванию души и зову сердца и готов в любую минуту защитить общественный порядок, законные права и интересы граждан.

Особые слова признательности адресую женщинам в погонах, а также всем матерям и женам сотрудников, которые поддерживают их в нелегкой службе, хранят тепло домашнего очага, разделяют радости и помогают преодолевать трудности.

Благодарю всех ветеранов, которые, посвятив большую часть своей жизни борьбе с преступностью, сегодня остаются в строю, помогают хранить лучшие милицейские традиции и воспитывают молодежь в духе патриотизма и высокой гражданственности.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра".