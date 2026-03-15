Поздравление с Днем Конституции

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции.

Достижения последних десятилетий, определившие облик современной Беларуси - сильной, успешной, устремленной в будущее, обусловлены реализацией закрепленных в Основном Законе фундаментальных принципов.

В Конституции заложен великий смысл - единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ, сплоченный важнейшими духовно-нравственными ценностями, доставшимися нам от предков.

На основе Конституции выстроена национальная правовая система, обеспечивается правовая защищенность каждого человека.

Неуклонное следование предписаниям Основного Закона позволяет нам стабильно развиваться и уверенно идти вперед, несмотря на сложность геополитической обстановки. Убежден, так будет и в дальнейшем.

Пусть этот праздник станет напоминанием об ответственности перед грядущими поколениями за мир и благополучие родной страны.

Сердечно желаю всем здоровья, добра и новых свершений во имя Отечества.

Александр Лукашенко