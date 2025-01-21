Поздравление с Днем инженерных войск

Личному составу и ветеранам инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь

Уважаемые товарищи!

Поздравляю с профессиональным праздником - Днем инженерных войск.

Боеспособность армии, ее победы и поражения во многом определяются выучкой, технической оснащенностью и стойкостью инженерных войск. Именно так было в годы Великой Отечественной войны, когда военные инженеры, приближая Победу, под обстрелами и бомбежками оборудовали позиции, устанавливали минные поля, наводили переправы.

Столь же самоотверженно воины-инженеры участвовали в послевоенном восстановлении народного хозяйства, ликвидации последствий стихийных бедствий и Чернобыльской катастрофы.

И сегодня военные инженеры успешно выполняют ответственные задачи по обезвреживанию взрывоопасных предметов, предотвращению угроз природного характера, обеспечивая безопасную жизнь наших граждан.

Убежден, что инженерные войска Вооруженных Сил Республики Беларусь, оснащенные современными вооружением и техникой, и впредь будут надежным звеном обеспечения военной безопасности белорусского государства, мира и стабильности в нашем обществе.

Особые слова благодарности ветеранам, которые внесли существенный вклад в становление и развитие инженерных войск.

Благодарю за службу.

Желаю крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в работе по укреплению обороноспособности Республики Беларусь.

Александр Лукашенко