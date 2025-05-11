Поздравление с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь.

Выбор белорусов, сделанный 30 лет назад, ознаменовал торжество исторической справедливости и начал отсчет мирной созидательной жизни молодой страны.

Национальные символы, вобрав в себя духовную силу народа, сберегают его ценности и смыслы, укрепляют единство и сподвигают на великие свершения.

Успехи нынешнего поколения - от сильной государственности до развитой экономики - всегда будут озаряться лучами восходящего над земным шаром солнца, обладать красно-зеленым отливом и звучать в мелодии гимна.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, счастья и новых достижений на благо родной Беларуси.

Александр Лукашенко