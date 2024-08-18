Поздравление с 80-летием со дня образования ГУВД Минского горисполкома

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов с 80-летием со дня образования Главного управления внутренних дел Минского горисполкома.

"За восемь десятилетий истории минской милиции сменилось несколько поколений личного состава, но неизменными остаются высокий профессионализм, надежность и мужество сотрудников, которые решительно и твердо противостоят преступности, обеспечивая в столице Беларуси должный правопорядок и безопасность граждан", - отметил Глава государства.

"За спокойной мирной жизнью минчан сегодня стоит огромный ежедневный, подчас малозаметный, но действенный труд тысяч людей в милицейской форме по пресечению и профилактике любых преступных проявлений, - подчеркнул Президент. - Убежден, что при решении поставленных задач коллектив ГУВД Минского горисполкома будет и впредь образцом преданного служения народу, традициям, долгу и присяге".

Александр Лукашенко поздравил со знаменательной датой ветеранов, которые отдали многие годы профессии и сегодня активно участвуют в общественной жизни, передавая свой богатый опыт молодежи.

"Благодарю за службу и желаю новых успехов в сложной и ответственной работе на общее благо. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и близким", - пожелал Глава государства.