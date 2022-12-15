Поздравление с 75-летием Республиканскому государственно-общественному объединению "Белорусское общество "Знание"

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с 75-летием общества "Знание".

Вобрав в себя многовековые традиции белорусского просветительства и лучший опыт советского движения интеллектуалов, ваша организация стала инициатором прорывных идей и популяризации знаний среди населения. Это результат упорного созидательного труда тысяч ярких и талантливых людей с активной жизненной позицией, мнению которых доверяют. Среди них - известные ученые, государственные и общественные деятели, выдающиеся спортсмены, мастера культуры и искусства.

Объективная и грамотно поданная информация всегда востребована. Особенно сейчас, когда она является не только источником научной истины и накопленного опыта, но и инструментом влияния. Это требует основательной подготовки и большой ответственности лектора, чьи слова и авторитет помогают ориентироваться в потоке событий и фактов, расставлять акценты как в сложных вопросах истории, так и в современной общественно-политической повестке дня.

В таких условиях ваша деятельность должна быть мобильной и гибкой, а ее содержание и формы соответствовать духу времени и процессам во всех сферах нашей жизни.

Горжусь, что довелось работать в белорусском "Знании" и на личном примере познать искусство убеждения и публичного диалога с широкой аудиторией.

Желаю всем счастья, благополучия и новых творческих успехов в благородном труде!

Александр Лукашенко