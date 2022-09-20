Поздравление с 30-летием со дня образования Белорусского союза офицеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Белорусский союз офицеров с 30-летием со дня образования общественного объединения.

Глава государства обратил внимание, что союз создавался в те годы, когда суверенитет и независимость Беларуси были только декларацией, предстоял долгий путь, чтобы они стали реальностью. "В трудное время вы, поддержав первого Президента Республики Беларусь, сделали верный выбор и заняли твердую государственную позицию. Выполняя свой офицерский и гражданский долг, мы все тогда упорно работали в надежде на лучшее будущее для белорусского народа, - говорится в поздравлении. - Такие понятия, как честь, доблесть и отвага, являются девизом вашей жизни. Сегодня, с учетом обстановки вблизи границ Беларуси, которую сложно назвать спокойной, почитая традиции офицерского братства, вы делаете все, чтобы обеспечить обороноспособность государства, сплотить общество и воспитать молодежь в духе патриотизма.

Глава государства поблагодарил Белорусский союз офицеров за верность и беззаветное служение Отечеству: "Убежден, что вместе нам удастся сохранить мир в стране, создать условия для ее поступательного развития и благополучия белорусов".

Александр Лукашенко пожелал членам общественного объединения, их родным и близким крепкого здоровья, счастья, добра и новых свершений во имя родной Беларуси.