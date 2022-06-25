Поздравление с 20-летием со дня основания ОНТ

Коллективу ЗАО "Второй национальный телеканал"

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 20-летием со дня основания ОНТ.

Пройдя яркий путь, наполненный креативными и интересными проектами, Второй национальный телеканал сегодня по праву занимает достойное место среди ведущих СМИ Беларуси.

Благодаря высокому мастерству сотрудников, их профессиональным амбициям и стремлению к совершенству ОНТ стал узнаваемым брендом и желанным гостем в каждом доме. Для отечественных и зарубежных зрителей вы являетесь объективным источником новостей о жизни Республики Беларусь.

Убежден, что и впредь творческая энергия вашего коллектива будет направлена на решение актуальных задач информационной и национальной безопасности нашего государства.

Желаю вам неиссякаемого вдохновения и профессионального азарта, новых ярких и любимых зрителями проектов.

Александр Лукашенко