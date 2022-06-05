Поздравление с 1030-летием основания Полоцкой епархии

    Дорогие соотечественники!

    Поздравляю вас со знаменательной датой - 1030-летием основания Полоцкой епархии, первой на территории современной Беларуси.

    Это событие стало началом славной летописи православия на родной земле, знаменовало культурный и мировоззренческий выбор наших далеких предков.

    Пройдя многовековой путь эпохальных испытаний и свершений, Православная Церковь и ее святые подвижники оставили нам примеры духовных подвигов во имя веры, мира и сохранения христианских ценностей. Это наследие и сегодня является нравственным ориентиром для верующих, фундаментальной частью нашей исторической памяти, объединяет белорусов с братскими славянскими народами.

    Убежден, что высокий авторитет, мудрая и социально ответственная деятельность Белорусской православной церкви всегда будут служить сохранению преемственности исконных традиций, укреплению национального единства и межконфессионального согласия во благо народа и во имя мира на святой белорусской земле.

    Желаю всем крепкого здоровья и помощи Божией во всех добрых делах.

    Александр Лукашенко

    Читайте также

    Все события
    • 32
    • 9:46
    Церемония открытия памятника первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету
    • 20
    • 11:06
    Посещение храма Преображения Господня в городском поселке Копысь Оршанского района