Поздравление с 1030-летием основания Полоцкой епархии

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас со знаменательной датой - 1030-летием основания Полоцкой епархии, первой на территории современной Беларуси.

Это событие стало началом славной летописи православия на родной земле, знаменовало культурный и мировоззренческий выбор наших далеких предков.

Пройдя многовековой путь эпохальных испытаний и свершений, Православная Церковь и ее святые подвижники оставили нам примеры духовных подвигов во имя веры, мира и сохранения христианских ценностей. Это наследие и сегодня является нравственным ориентиром для верующих, фундаментальной частью нашей исторической памяти, объединяет белорусов с братскими славянскими народами.

Убежден, что высокий авторитет, мудрая и социально ответственная деятельность Белорусской православной церкви всегда будут служить сохранению преемственности исконных традиций, укреплению национального единства и межконфессионального согласия во благо народа и во имя мира на святой белорусской земле.

Желаю всем крепкого здоровья и помощи Божией во всех добрых делах.

Александр Лукашенко