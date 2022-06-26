Работникам и ветеранам органов прокуратуры

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с юбилеем - 100-летием со дня образования прокуратуры Республики Беларусь.

История становления органов прокуратуры - это ежедневная, кропотливая работа многих поколений сотрудников по формированию правовых устоев государства и общества, созданию надежного щита по противодействию преступности, экстремистским проявлениям и коррупции. Сохраняя и приумножая традиции предшественников, прокуратура Беларуси заслужила должный авторитет, является прочной опорой народа в обеспечении верховенства права во всех сферах жизни общества, национальной безопасности, суверенитета и конституционного строя.

Особое значение имеет проводимая масштабная работа по установлению мест и обстоятельств геноцида белорусского и других народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Результаты этой деятельности должны поставить надежный заслон любым попыткам возрождения радикальных идеологий в обществе.

Убежден, что каждый из вас понимает: сегодня очень важно сохранить самое ценное, что есть в нашей стране, - мир, спокойствие и стабильность. Выполняя координирующую функцию и своевременно реагируя на новые вызовы и угрозы, именно вы должны быть в авангарде решения судьбоносных задач для будущего нашего государства.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, мирного неба над головой и новых профессиональных свершений на благо Республики Беларусь.

Александр Лукашенко