Поздравление руководству и личному составу внутренних войск МВД

Руководству, личному составу, ветеранам внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с 105-й годовщиной со дня образования внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Внутренние войска занимают одно из ключевых мест в системе обеспечения национальной безопасности, являются гарантом нерушимости общественного порядка и конституционных основ нашей государственности.

Вы по праву гордитесь своей более чем вековой историей, написанной многими поколениями солдат и офицеров, которые и в годы военных лихолетий, и в мирное время проявляли отвагу и личное мужество, искореняли беззаконие, обеспечивали людям спокойную и мирную жизнь.

Сегодня внутренние войска надежно стоят на защите интересов белорусского народа, конкретными делами доказывая верность Присяге и Закону. Наши граждане уверены, что в любой ситуации могут обратиться к вам за помощью.

Отдельные поздравления ветеранам, которые являются опорой для молодого поколения и всегда готовы использовать свой опыт, защищая людей и страну.

Самые теплые слова признательности адресую семьям военнослужащих за моральную поддержку мужей, отцов, сыновей и братьев. Ваше терпение, любовь и забота обеспечивают им надежный тыл.

Желаю всему личному составу и ветеранам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в нелегкой службе на благо нашего Отечества.

Александр Лукашенко