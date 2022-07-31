Поздравление работникам торговой отрасли с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником - Днем работников торговли.

"В этой важной сфере сегодня трудятся более 630 тысяч человек - компетентных, добросовестных и ответственных профессионалов, которые не только сохраняют традиции, заложенные ветеранами, но и постоянно стремятся к новым высоким стандартам, предлагая жителям и гостям страны все больше товаров и услуг", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что отрасль торговли поступательно развивается: появляются новые торговые объекты и рабочие места, растет ее вклад в ВВП и наполнение бюджета, укрепляются деловая активность и международные связи.

"Убежден, выбранный курс на увеличение доли отечественных товаров и импортозамещение, повышение качества обслуживания и внедрение современных цифровых технологий, развитие торговли на селе и участие в социальных проектах поможет вам и далее оставаться одним из драйверов отечественной экономики. Пусть искренняя благодарность покупателей всегда будет залогом вашего отличного настроения", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал работникам торговой отрасли крепкого здоровья, высоких оборотов и хороших продаж.