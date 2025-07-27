Поздравление работникам и ветеранам торговой отрасли

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником:

"Во все времена торговля являлась не просто сферой услуг со своими экономическими законами, сложной логистикой и взаимовыгодным товарообменом. Это был процесс живого общения, установления крепких связей между людьми, городами, странами и даже континентами.

Сегодня торговая отрасль Беларуси – это современная многопрофильная индустрия с торговыми сетями, магазинами шаговой доступности, онлайн-торговлей с огромным ассортиментом, которая, тем не менее, сберегла самое важное – ориентированность на человека и удовлетворение его потребностей.

Сохраните традиции, заложенные ветеранами, постоянно повышайте качество и культуру обслуживания, приумножая достижения белорусской торговой системы.

В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в работе. А лучшей наградой за ваш ежедневный труд пусть будут положительные отзывы благодарных покупателей".