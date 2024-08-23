Поздравление работникам и ветеранам органов государственной статистики Республики Беларусь

Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики Республики Беларусь с профессиональным праздником.

"Современная статистика - это не просто цифры‚ это мощный ресурс достоверной информации для принятия важных государственных решений, направленных на повышение национального благосостояния и качества жизни граждан, - отметил Президент Беларуси. - Вы делаете все, чтобы этот ресурс был полномасштабным и объективным: идя в ногу со временем, успешно используете инновационные методы и внедряете самые передовые технологии, что позволяет соответствовать международным стандартам в области статистического производства".

Особые слова благодарности и пожелания здоровья и долголетия Глава государства адресовал ветеранам государственной статистики, внесшим большой вклад в ее становление, воспитавшим нынешнее поколение профессионалов.

"Убежден, работники органов государственной статистики и в дальнейшем будут наращивать свой потенциал, а высокое качество и стремление к совершенствованию останутся основополагающими критериями вашей работы", -отметил Александр Лукашенко.

Президент пожелал всем доброго здоровья, мира, благополучия, дальнейших успехов и новых достижений ради процветания родной Беларуси.