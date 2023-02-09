Поздравление работникам и ветеранам ОАО "Нафтан"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов открытого акционерного общества "Нафтан" с 60-летием предприятия.

"Строительство нефтеперерабатывающего завода, благодаря которому на карте появился город Новополоцк, навсегда изменило структуру народного хозяйства Беларуси: республика начала трансформироваться в мощный промышленный регион. А февраль 1963 года, когда именно здесь был получен первый отечественный бензин, ознаменовал рождение белорусской нефтехимии", - говорится в поздравлении.

"Нафтан" и сегодня является флагманом этой важнейшей для экономики отрасли, заметил Глава государства. "Успех предприятия - в неустанном труде нескольких поколений неравнодушных и талантливых профессионалов, которые обеспечивают страну высококачественными продуктами нефтепереработки и увеличивают экспортный потенциал страны, - подчеркнул белорусский лидер. - Убежден, что и в дальнейшем, проводя поступательную модернизацию, увеличивая глубину переработки нефти, осваивая самые передовые технологии и новые виды продукции, завод будет наращивать мощности и оставаться в авангарде белорусской промышленности".

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам предприятия крепкого здоровья, счастья и новых трудовых успехов в плодотворной работе на благо родной Беларуси.