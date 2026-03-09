Поздравление работникам и ветеранам ОАО "КБ Радар"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителей, работников и ветеранов ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" с 20-летием со дня образования предприятия.

"За два десятилетия организация стала примером инновационного развития и гарантированной надежности при разработке широкой линейки высокоэффективных радиоэлектронных систем в нашей стране", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что предприятие уверенно держит лидерские позиции по производству специальной техники, а марка "КБ Радар" является признанным знаком качества, известным далеко за пределами Беларуси. "И все это благодаря продуманной стратегии, применению современных наукоемких решений и высочайшей квалификации специалистов", - подчеркнул он.

"Убежден, что созданные заделы и большой опыт позволяют коллективу с уверенностью смотреть в будущее, внося достойный вклад в укрепление обороноспособности Республики Беларусь, развитие экономики и повышение благосостояния народа", - отметил Президент.

"Желаю всем работникам крепкого здоровья, мира, благополучия, а предприятию - новых успехов и процветания", - заключил белорусский лидер.