Поздравление работникам и ветеранам ОАО "Авиакомпания "Белавиа"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "Авиакомпания "Белавиа" с 30-летием со дня ее основания.

Глава государства отметил, что за три десятилетия несколько поколений авиаторов своим ежедневным трудом создали национальный бренд, которым по праву гордится страна.

"Бережно сохраняя лучшие традиции отечественной пассажирской авиации, внедряя современные стандарты безопасности и сервиса, "Белавиа" завоевала заслуженное признание во всем мире и закрепила за собой статус надежного и ответственного перевозчика", - говорится в поздравлении.

"Несмотря на санкционное давление, вы держите эту высокую планку и с уверенностью смотрите в будущее: обновляете воздушный флот, расширяете географию полетов", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент пожелал коллективу и ветеранам авиакомпании доброго здоровья, счастья и мирного неба. "Пусть курс, взятый 30 лет назад, продолжает вести самолеты в васильковых ливреях к новым профессиональным достижениям во благо родной Беларуси", - добавил Глава государства.