Поздравление работникам и ветеранам ОАО "АСБ Беларусбанк"

Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО "АСБ Беларусбанк" с 100-летним юбилеем.

"Вы по праву можете гордиться вековой историей по-настоящему народного банка страны, репутацию надежности которому создавали несколько поколений высококлассных специалистов", - говорится в поздравлении.

Сегодня Беларусбанк является лидером отечественного финансового рынка, разветвленная сеть филиалов и отделений обслуживает предприятия и граждан как в областных центрах, так и в небольших поселках и агрогородках, отметил Президент. "Ваши активное кредитование инвестиционных проектов, покупателей отечественных товаров, участие в реализации важнейших государственных программ и внедрение инновационных технологий банковского обслуживания поддерживают экономическое развитие страны и способствуют росту благосостояния наших людей, - подчеркнул белорусский лидер. - Особого общественного признания заслуживает деятельность по расширению доступности банковских услуг и поддержка важнейших государственных инициатив в социальной сфере".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что коллектив Беларусбанка сохранит традиции и продолжит поступательное движение в авангарде банковской системы страны. "Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и реализации самых смелых профессиональных идей для процветания Республики Беларусь", - добавил Президент.