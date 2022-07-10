Поздравление работникам и ветеранам налоговых органов Беларуси

Работникам и ветеранам налоговых органов Беларуси

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Грамотная и эффективная работа налоговой службы - не только устойчивое наполнение бюджетов всех уровней. Это в первую очередь возможность реализации приоритетных проектов государства по важным направлениям, увеличение благосостояния жителей Беларуси, воспитание у людей чувства ответственности за настоящее и будущее своей страны.

Благодаря внедрению цифровых сервисов и передового опыта налоговое администрирование из года в год становится эффективнее, понятнее и удобнее как для физических лиц, так и для бизнеса.

Убежден, высокий профессионализм, компетентность, принципиальность, добросовестность будут и впредь способствовать успешному выполнению непростых задач, возложенных на ведомство. Желаю вам сплоченности и успехов в достижении целей. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия в ваших домах и семьях.

Александр Лукашенко