Поздравление работникам и ветеранам налоговых органов Беларуси

    Работникам и ветеранам налоговых органов Беларуси

    Уважаемые товарищи!

    Поздравляю вас с профессиональным праздником.

    Грамотная и эффективная работа налоговой службы - не только устойчивое наполнение бюджетов всех уровней. Это в первую очередь возможность реализации приоритетных проектов государства по важным направлениям, увеличение благосостояния жителей Беларуси, воспитание у людей чувства ответственности за настоящее и будущее своей страны.

    Благодаря внедрению цифровых сервисов и передового опыта налоговое администрирование из года в год становится эффективнее, понятнее и удобнее как для физических лиц, так и для бизнеса.

    Убежден, высокий профессионализм, компетентность, принципиальность, добросовестность будут и впредь способствовать успешному выполнению непростых задач, возложенных на ведомство. Желаю вам сплоченности и успехов в достижении целей. Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия в ваших домах и семьях.

    Александр Лукашенко